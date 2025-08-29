Мейреллес перебрався до Шахтаря із Сантоса за 12 мільйонів, де виступав пліч-о-пліч із Неймаром. Саме суперзірковий бразилець привітав свого уже екс-одноклубника до трансферу в Україну.

Шахтар офіційно оголосив про переходи одноклубника Неймара та ще одного бразильця

"Чи давав мені якісь настанови чи поради Неймар перед моїм трансфером до Шахтаря? Для мене було мрією грати з ним. Я здійснив цю мрію, ми потоваришували. Він надіслав мені повідомлення з побажанням досягти успіху у Європі. Отримати таке від кумира – велика честь. Гратиму за Шахтар з любов’ю", – наводить слова Мейреллеса прес-служба Шахтаря.

Окрім цього, у клубних соцмережах Шахтаря запостили відео, де Мейреллес відправляє повідомлення Неймару одразу після оголошення про перехід, а екс-зірка Барселони та ПСЖ у відповідь вітає юного нападника.

