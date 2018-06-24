toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Новачок Шахтаря Майкон: Сподіваюсь на виклик у збірну Бразилії

23 червня 17:40 647 Читать на русском
Новачок Шахтаря Майкон: Сподіваюсь на виклик у збірну Бразилії
Майкон / фото: ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Майкон розповів про своїх кумирів, а також назвав цілі на найближчий сезон у донецькому клубі.

"Я прекрасно розумію, наскільки складний чемпіонат в Україні, також нас чекають непрості поєдинки в Лізі чемпіонів. Але Шахтар – сильна команда. Думаю, ми зможемо завоювати золото Прем'єр-ліги і провести відмінну кампанію в Лізі чемпіонів.

Майкон офіційно став гравцем Шахтаря

Мої кумири? Мені дуже подобався Роналдінью, коли він грав у Барселоні. Також подобалась гра Паулінью в Корінтіансі. А також Модріч та Тоні Кроос – мені дуже подобається їхня гра.

Збірна Бразилії? Тіте мені дуже допоміг, це дуже хороша людина та тренер. Я сподіваюсь на виклик у збірну, але для цього потрібно дуже багато працювати, щоб ця мрія здійснилась", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря.

Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря

Теги
Відеоновини Бразилія Бразилія Шахтар Шахтар Тіте Тіте Майкон Майкон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Англія – Панама: анонс матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:00424 Англія – Панама: анонс матчу ЧС-2018
3
год
:
35
хв
Англія
15:00
Панама
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук