Новачок Шахтаря Майкон: Сподіваюсь на виклик у збірну Бразилії

Новачок Шахтаря Майкон розповів про своїх кумирів, а також назвав цілі на найближчий сезон у донецькому клубі.

"Я прекрасно розумію, наскільки складний чемпіонат в Україні, також нас чекають непрості поєдинки в Лізі чемпіонів. Але Шахтар – сильна команда. Думаю, ми зможемо завоювати золото Прем'єр-ліги і провести відмінну кампанію в Лізі чемпіонів.

Майкон офіційно став гравцем Шахтаря

Мої кумири? Мені дуже подобався Роналдінью, коли він грав у Барселоні. Також подобалась гра Паулінью в Корінтіансі. А також Модріч та Тоні Кроос – мені дуже подобається їхня гра.

Збірна Бразилії? Тіте мені дуже допоміг, це дуже хороша людина та тренер. Я сподіваюсь на виклик у збірну, але для цього потрібно дуже багато працювати, щоб ця мрія здійснилась", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря.

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