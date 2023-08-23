"Це було неймовірно, тому що я знаю, якою гарною командою є Шахтар. Моє перше тренування пройшло дуже добре. Продовжую рухатися вперед та насолоджуюся своїм новим домом.

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Хто порадив перейти в Шахтар? Перш за все, тут грає мій друг Георгій Гочолеішвілі, я знаю його дуже довго. Також на моє рішення вплинуло бажання грати в Лізі чемпіонів і розвиватися, адже я знаю, що Шахтар має велику історію та може запропонувати багато можливостей. Тому я докладу максимум зусиль у роботі з командою, щоб продовжувати рух уперед. Коли він дізнався про зацікавленість з боку Шахтаря, то подзвонив мені і розповів, яка тут зараз ситуація. Я поговорив зі своєю сім’єю, з друзями, дружиною, і було ухвалено рішення приїхати сюди, до мого нового дому.

Я знаю, що прийшов новий тренер, тому, вважаю, ми будемо дуже сильною командою. Ставатимемо кращими з кожним днем, з кожною грою. На мою думку, ми зробимо все можливе. Думаю, що найбільшим плюсом у мене є техніка, проте трохи треба підтягнути фізичну форму. Але я тут саме для цього – ставати кращим з кожним днем.

Війна? Так, були побоювання, але Георгій розповів мені про ситуацію в Україні. Я знаю, що небезпека є, що люди не можуть жити нормальним життям. Але клуб піклується про нашу безпеку. Звісно, я підтримую Україну і робитиму для Шахтаря та своєї нової сім’ї все, що в моїх силах. Уперед, Україно! Слава героям! Слава Україні!", – цитує Азарова прес-служба "гірників"

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