Новачок Серії А відібрав очки у Аталанти, Ювентус розібрався з Пармою, попри вилучення
У неділю, 24 серпня, відбулися матчі 1-го туру Серії А. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Серія А, 1-й тур
Аталанта – Піза – 1:1
Голи: Скамакка, 50 – Хін, 26 (у свої ворота)
Ювентус – Парма – 2:0
Голи: Девід, 59, Влаховіч, 84
На 83-й хвилині вилучений Камб'ясо (Ювентус)
Новачок Серії А – Піза – абсолютно не виглядав аутсайдером у Бергамо. Команда Альберто Джилардіно створила безліч гольових моментів біля воріт Карнезеккі, але змогла реалізувати тільки один з них. На 26-й хвилині гравці гостей буквально заштовхали м'яч у ворота Аталанти завдяки рикошету від Хіна. Перед перервою воротар Аталанти зробив сейв матчу, відбивши удар Морео з другого поверху. Цей сейв залишив бергамасків у грі.
І після перерви "богиня" повернулася: Скамацці вдався класний удар з місця з середньої дистанції – класичний гол для цього форварда. Іван Юріч посилив гру Едерсоном, Крстовічем і Самарджічем, але забити другий гол господарі так і не зуміли.
Всі найцікавіші події матчу Ювентуса і Парми відбулися в другому таймі. Консейсау влучив у штангу, Бремер врятував Юве після удару Пеллегріно, Девід забив перший гол в офіційному матчі (він замкнув пас Їлдиза зовнішньою стороною правої стопи), а Камб'ясо заробив пряму червону. На 83-й хвилині він не стримався і дав захиснику Парми Льовіку ляпаса...
Але навіть граючи в меншості, Ювентус забив другий гол. Це зробив Душан Влаховіч, який замінив Девіда в ході зустрічі. Другий асист знову віддав Їлдіз.
