Серія А, 1-й тур

Аталанта – Піза – 1:1

Голи: Скамакка, 50 – Хін, 26 (у свої ворота)

Ювентус – Парма – 2:0

Голи: Девід, 59, Влаховіч, 84

На 83-й хвилині вилучений Камб'ясо (Ювентус)

Трансфер Боніфейса в Мілан зірвався – він не пройшов тест під час медобстеження

Новачок Серії А – Піза – абсолютно не виглядав аутсайдером у Бергамо. Команда Альберто Джилардіно створила безліч гольових моментів біля воріт Карнезеккі, але змогла реалізувати тільки один з них. На 26-й хвилині гравці гостей буквально заштовхали м'яч у ворота Аталанти завдяки рикошету від Хіна. Перед перервою воротар Аталанти зробив сейв матчу, відбивши удар Морео з другого поверху. Цей сейв залишив бергамасків у грі.

І після перерви "богиня" повернулася: Скамацці вдався класний удар з місця з середньої дистанції – класичний гол для цього форварда. Іван Юріч посилив гру Едерсоном, Крстовічем і Самарджічем, але забити другий гол господарі так і не зуміли.

Всі найцікавіші події матчу Ювентуса і Парми відбулися в другому таймі. Консейсау влучив у штангу, Бремер врятував Юве після удару Пеллегріно, Девід забив перший гол в офіційному матчі (він замкнув пас Їлдиза зовнішньою стороною правої стопи), а Камб'ясо заробив пряму червону. На 83-й хвилині він не стримався і дав захиснику Парми Льовіку ляпаса...

Але навіть граючи в меншості, Ювентус забив другий гол. Це зробив Душан Влаховіч, який замінив Девіда в ході зустрічі. Другий асист знову віддав Їлдіз.

