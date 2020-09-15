Новачок Серії А на своєму офіційному сайті оголосив про перехід дуету з Аталанти – Роберто Пікколі та Федеріко Матьєлло. Обидва гравці будуть виступати за "орлів" на правах оренди.

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Пікколі вважався головною зіркою академії Аталанти і навіть став найкращим бомбардиром юнацької Ліги УЄФА – 8 голів у 7 матчах. Особливо постраждав від 19-річного італійця Шахтар, якому він забив 4 м'ячі у двох поєдинках. Захисник Матьєлло минулий сезон провів у оренді за Кальярі – один асист у 18 матчах.

Додамо, що Спеція розпочне свої виступи в Серії А 27 вересня домашнім поєдинком проти Сассуоло.

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