Комо викупив у Роми права на Андреа Белотті, інформує офіційний сайт новачка Серії А. Контракт підписано на два роки. Згідно із заявою римсого клубу, форвард обійшовся Комо в 4 млн євро, не рахуючи 1 млн євро у вигляді бонусів.

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"Я обрав Комо, тому що мене вразив дуже амбітний проект, який мені показали тренер і власники. Розмовляючи з тренером, я зрозумів його уявлення про футбол. Це був важливий дзвінок, тому що його менталітет ідеально відповідає моєму. Тут є все необхідне, що потрібно для реалізації", – зазначив Белотті.

Нагадаємо, що головним тренером Комо є Сеск Фабрегас.

Белотті був у заявці збірної Італії на переможному для неї Євро-2020, але не зробив істотного внеску в цей успіх. Другу частину минулого сезону форвард провів в оренді у Фіорентині.

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