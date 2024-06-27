Новачок Серії А офіційно призначив на посаду тренера півфіналіста Ліги чемпіонів
Італійський фахівець Еусебіо Ді Франческо знайшов нове місце роботи.
Венеція на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера. Команду очолив Еусебіо Ді Франческо.
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Контракт із 54-річним фахівцем розрахований до кінця сезону-2025/26. Еусебіо змінив на цій посаді Паоло Ванолі, який вирішив працювати з Торіно.
Раніше Ді Франческо тренував Сассуоло, Рому, Сампдорію, Кальярі і Верону. Його останнім клубом був Фрозіноне. З римлянами італієць доходив до півфіналу Ліги чемпіонів-2017/18.
Варто нагадати, що за підсумками сезону-2023/24 Венеція повернулася до Серії А.
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