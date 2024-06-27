Венеція на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера. Команду очолив Еусебіо Ді Франческо.

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Контракт із 54-річним фахівцем розрахований до кінця сезону-2025/26. Еусебіо змінив на цій посаді Паоло Ванолі, який вирішив працювати з Торіно.

Раніше Ді Франческо тренував Сассуоло, Рому, Сампдорію, Кальярі і Верону. Його останнім клубом був Фрозіноне. З римлянами італієць доходив до півфіналу Ліги чемпіонів-2017/18.

Варто нагадати, що за підсумками сезону-2023/24 Венеція повернулася до Серії А.

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