Неом відкликав пропозицію в розмірі 35 млн євро за нападника Ніцци Еванна Гессана через небажання гравця переходити в клуб.

Еванн Гессан не зацікавлений у трансфері в Неом, інформує L'Equipe. Новачок елітної саудівської ліги запропонував за 24-річного івуарійця 35 мільйонів євро, але останній поставився до такої ідеї скептично. Футболіст вважає за краще продовжити кар'єру в Європі на високому рівні. Через це керівництво саудівського клубу відкликало свою пропозицію.

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Крім Неома на гравця також претендує Крістал Пелас, який подав офіційну пропозицію в розмірі 20 млн євро, але з застереженням, що протягом першого сезону буде виплачено тільки 10 відсотків.

Такі умови, за даними джерела, не відповідають очікуванням Ніцци, яка оцінює гравця в більш ніж 30 млн.

У минулому сезоні Еванн відзначився 13 голами і 9 результативними передачами в 42 матчах за клуб у всіх турнірах.

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