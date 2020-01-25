Новачок Руха розповів, чому проміняв УПЛ на Першу лігу

Захисник Руха Тарас Саків назвав головну причину свого відходу з полтавської Ворскли.

"Перед відпусткою вирішив сам для себе, що пора змінити клуб. Було досить непросто врегулювати питання з відходом. Але керівництво пішло мені назустріч, ми все вирішили.

Рух підсилився захисником Ворскли

З усіма залишилися гарні стосунки. Про Ворсклу нічого поганого не можу сказати. Хочеться отримувати більше ігрової практики, тому самостійно змінив клуб", – наводить слова Саківа офіційний сайт полтавського клубу.

Зазначимо, що захисник провів у складі Ворскли 3 поєдинки в поточному сезоні, а в зимове трансферне вікно приєднався до Руха на правах вільного агента.

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