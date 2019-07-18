Новачок Роми Спінаццола: Мені подобається стиль гри Фонсеки, його погляди схожі з ідеями Гасперіні

Півзахисник Роми Леонардо Спінаццола поділився очікуваннями від початку роботи під керівництвом екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеки.

"Рома завжди входила в число відмінних клубів з чудовими гравцями, а вболівальники створюють фантастичну атмосферу на Олімпіко.

Ювентус і Рома обмінялися захисниками – трансфер Ісмаїлі в Рим викликає сумніви

У перший же день Фонсека розповів нам, яку гру він хоче бачити, як ми повинні діяти і чітко визначив кожну роль на полі. Чесно кажучи, мені він дуже подобається, у нього привабливий стиль футболу, який приносить задоволення гравцям і глядачам.

Мені приємно, що тактичні погляди Фонсекі багато в чому збігаються з ідеями Джан П'єро Гасперіні, під керівництвом якого мені вдалося розкрити свій потенціал.

Рома підписала центрбека збірної Італії Манчіні

У Роми чудова тренувальна база, прекрасна організація і керівництво, тому я не бачу великої різниці в порівнянні з Ювентусом.

Перед підписанням контракту мені розповіли, що Рома робить ставку на молодих італійських виконавців, і це дуже важливий момент", – передає слова Спінаццоли Sportmediaset.

"Прекрасний трансфер, ми задоволені таким вибором", – Тассотті оцінив перехід Маліновського в Аталанту