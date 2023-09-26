Півзахиснику Реала Арді Гюлеру знову доведеться зачекати на свій дебют у складі Королівського клубу.

Влітку за 18-річного турка точилася запекла боротьба. Першим капітулював Мілан, а слідом відмовилася від трансферу й Барселона. У підсумку лише Реал зумів задовольнити вимоги Ференбахче та батька-агента.

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Однак поки Арда Гюлер не зміг продемонструвати свої таланти уболівальникам "вершкових". Під час тренувального збору хавбек зазнав травми меніска й пізніше був прооперований. Лише в середині вересня гравець повернувся до тренувань

Очікувалося, що Гюлер потрапить до заявки на матч з Лас-Пальмасом, але він отримав чергове ушкодження. У турка діагностована травма лівого прямого м’яза стегна, повідомляє прес-служба Реала. Нова реабілітація Арди займе щонайменше три тижні.

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