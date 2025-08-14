Новачок Реала обрав номер і найкращого гравця світу – фанати Мадрида будуть злі
Реал офіційно презентував аргентинського новачка Франко Мастантуоно.
Франко Мастантуоно офіційно став гравцем Реала. Презентація відбулася на базі клубу, гравець обрав 30 номер, угоду укладено до 2031 року.
Реал офіційно підписав одного з найбажаніших гравців світу – Мадрид побив трансферний рекорд, щоб обійти ПСЖ
Цікаво, що аргентинець вже встиг спровокувати фанатів "вершкових", адже під час презентації, відповідаючи на питання журналіста, зазначив наступне: "Найкращий гравець у світі? Для мене це Мессі. Я аргентинець".
Як повідомляє офіційний сайт Реала, президент клубу Флорентіно Перес привітав новачка, підкресливши важливість цієї події: "Сьогодні – ще один великий день, сповнений емоцій для всіх, хто відчуває пристрасть до Реала, адже до нашого клубу приєднується один із найбільших футбольних талантів, що з’явилися в останні роки".
Нагадаємо, що Мастантуоно перейшов в Реал з Рівер Плейта за 63 мільйони євро, що стало найдорожчим продажем в історії чемпіонату Аргентини.