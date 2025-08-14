Франко Мастантуоно офіційно став гравцем Реала. Презентація відбулася на базі клубу, гравець обрав 30 номер, угоду укладено до 2031 року.

Реал офіційно підписав одного з найбажаніших гравців світу – Мадрид побив трансферний рекорд, щоб обійти ПСЖ

Цікаво, що аргентинець вже встиг спровокувати фанатів "вершкових", адже під час презентації, відповідаючи на питання журналіста, зазначив наступне: "Найкращий гравець у світі? Для мене це Мессі. Я аргентинець".

Як повідомляє офіційний сайт Реала, президент клубу Флорентіно Перес привітав новачка, підкресливши важливість цієї події: "Сьогодні – ще один великий день, сповнений емоцій для всіх, хто відчуває пристрасть до Реала, адже до нашого клубу приєднується один із найбільших футбольних талантів, що з’явилися в останні роки".

Нагадаємо, що Мастантуоно перейшов в Реал з Рівер Плейта за 63 мільйони євро, що стало найдорожчим продажем в історії чемпіонату Аргентини.

Дебютант збірної Аргентини перевершив Марадону та Мессі