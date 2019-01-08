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Новачок Реала Діас у 12 років вболівав за Барселону та фанатів від Мессі

22:33 165 Читать на русском
Новачок Реала Діас у 12 років вболівав за Барселону та фанатів від Мессі
Браїм Діас

У мережі з'явилось відео, де новачок Реала Браїм Діас дає інтерв'ю у 12-річному віці.

Одна з іспанських телепередач зберігла інтерв'ю, яке Браїм Діас давав, коли йому було 12 років і він грав у юніорських командах Малаги.

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Тоді юний футболіст зізнався, що між Барселоною та Реалом віддає перевагу каталонцям, а його кумиром є нападник "блаугранас" Ліонель Мессі.

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Нагадаємо, 19-річний Браїм Діас нещодавно перейшов з Манчестер Сіті у мадридський Реал. Повідомляється, що "вершкові" заплатили за хавбека 17 мільйонів євро.

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Браїм Діас Браїм Діас Барселона Барселона Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини
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