Новачок Прімери офіційно підписав чемпіона Європи

Андалусійський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Альваро Негредо.

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Контракт 34-річного нападника розрахований на найближчий сезон з можливістю продовження ще на один. Останнім клубом Негредо був аравійський Аль-Наср, в якому він провів два роки і встиг наколотити 26 голів у 37 матчах. Ветеран приєднався до Кадіса на правах вільного агента.

Нагадаємо, Альваро Негредо є вихованцем Райо Вальєкано, виступав за Кастілью, але до першої команди мадридського Реала не пробився. Також він грав у складі Альмерії, Севільї, Ман Сіті, Валенсії, Мідлсбро та Бешикташа. Разом зі збірною Іспанії форвард тріумфував на Євро-2012.

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