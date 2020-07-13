Новачок Прімери Кадіс анонсував трансфер тріумфатора Євро-2012

Колишній форвард англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії Альваро Негредо розпочне новий сезон у рідному чемпіонаті. Уродженець Мадрида підсилить Кадіс.

Про перехід нападника президент андалусійців оголосив в ефірі Cadena Cope.

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Напередодні Кадіс достроково завоював путівку до Прімери, а функціонер вирішив ще одним способом вразити фанатів. "Кадіс вже здійснив перший трансфер для Ла Ліги", – заявив Мануель Віскайно. До Іспанії Негредо повинен повернутися з Аль-Насра, кольори якого захищав із вересня 2018 року (37 матчів, 26 голів). На Рамон де Карранса форвард переїде в статусі вільного агента.

Альваро Негредо є вихованцем Райо Вальєкано, виступав за Кастілью, але до першої команди мадридського Реала не пробився. Також він грав у складі Альмерії, Севільї, Ман Сіті, Валенсії, Мідлсбро та Бешикташа. Разом зі збірною Іспанії Негредо тріумфував на Євро-2012.

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