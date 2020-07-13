toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ДЕСНА - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН

Новачок Прімери Кадіс анонсував трансфер тріумфатора Євро-2012

10:35 - Читать на русском
Новачок Прімери Кадіс анонсував трансфер тріумфатора Євро-2012
Альваро Негредо / Focus Images

Колишній форвард англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії Альваро Негредо розпочне новий сезон у рідному чемпіонаті. Уродженець Мадрида підсилить Кадіс.

Про перехід нападника президент андалусійців оголосив в ефірі Cadena Cope.

Зіпсована кінцівка для Луніна у відеоогляді матчу – Сарагоса – Ов'єдо – 2:4

Напередодні Кадіс достроково завоював путівку до Прімери, а функціонер вирішив ще одним способом вразити фанатів. "Кадіс вже здійснив перший трансфер для Ла Ліги", – заявив Мануель Віскайно. До Іспанії Негредо повинен повернутися з Аль-Насра, кольори якого захищав із вересня 2018 року (37 матчів, 26 голів). На Рамон де Карранса форвард переїде в статусі вільного агента.

Альваро Негредо є вихованцем Райо Вальєкано, виступав за Кастілью, але до першої команди мадридського Реала не пробився. Також він грав у складі Альмерії, Севільї, Ман Сіті, Валенсії, Мідлсбро та Бешикташа. Разом зі збірною Іспанії Негредо тріумфував на Євро-2012.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
Лунін з Ов'єдо розбив одного з лідерів на виїзді – українець оформив перше в сезоні підвищення у Прімеру
00:43
9926
Теги
Сегунда Трансфери Аль-Наср Аль-Наср Трансфери Чемпіонату Іспанії Кадіс Кадіс Альваро Альваро Негредо Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
27
хв
Алавес
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук