"Методи Імада Ашура? З першого дня він зауважив, що нікому не буде легко. Ми провели два тренування і вже втомилися, а він сказав, що ми ще навіть не тренувалися. Можливо, він спеціально так сказав, а далі буде легше? Не знаю. Я вважаю, що це важливо. Краще бути готовим. Коли прийде час в грі відповідати цьому рівню, а ти не можеш – тоді немає шансів грати на високому рівні.

Полісся офіційно підтвердило трансфер дворазового чемпіона Грузії

Який футбол він хоче бачити? Я бачу, що для нього є дуже важливою структура гри у побудові атаки. Дуже важливо бачити простір. Бачу, що він хоче, щоб команда завжди грала вперед-вперед, завжди пресингувала, контрпресингувала, а в обороні була структура", – поділився Бабенко в коментарі офіційному сайту Полісся.

Нагадаємо, що Імад Ашур цього літа очолив Полісся. Ашур досягнув непоганих результатів з юнацьким СК Дніпро-1. Команда фінішувала на третій сходинці чемпіонату України U-19 і регулярно постачала якісні кадри для дорослого складу.

Довбик покидає Жирону, Зінченко має шанс у Серії А, Ваната і Бражка треба продавати: інтерв'ю агента з Чемпіоншипу