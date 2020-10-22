"Зараз з його приїздом взагалі повна невизначеність. Подейкують, що у південноафриканця виникли якісь проблеми з візою. Це не може не турбувати, адже сезон уже в розпалі, а після появи Малепе в Україні йому ще потрібен буде час для адаптації.

Минай – Маріуполь: Кобін знищив арбітра через суперечливий пенальті

Чи розраховуємо ми на допомогу цього опорного півзахисника в листопаді? Якщо події і далі будуть так розвиватися, то хіба що при оздобленні новорічної ялинки", – зазначив Кобін у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що Минай після 5 турів посідає 12 місце з 4 очками в активі та має матч у запасі.

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