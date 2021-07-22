Хавбек Мілана Браїм Діас зважився на радикальну зміну іміджу після повноцінного переходу в стан "россонері".

Діас у своєму Instagram продемонстрував свою нову зачіску – гравець пофарбував волосся у червоно-чорні кольори.

Мілан офіційно домовився з Реалом щодо трансферу Діаса

"Обіцянка виконана", – підписав світлину іспанець. Раніше подібне зробив Тео Ернандес, який у жовтні минулого року заявив, що пофарбується в клубні кольори, якщо Мілан гарантує собі участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

До слова, минулий сезон Браїм провів у оренді в Мілані, відігравши у 39 матчах, відзначившись 7 голами та 4 асистами. Цього літа Діас став повноцінним гравцем "россонері".

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