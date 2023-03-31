Іспанський захисник Роберто Коррал Гарсія, який нещодавно приєднався до Металіста, прокоментував особливості гри на батьківщині та в Україні.

"Загалом іспанцям дуже комфортно в рідній країні через клімат, мову, конкуренцію. Їм зазвичай не подобається ідея залишати цю зону комфорту. Я також вважаю, що стиль футболу в Україні сильно відрізняється від іспанського. Тут він більше фізично-технічний, а в Іспанії – тактико-технічний.

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На щастя, я прожив у Польщі рік, зміг набути досвіду гри поза домом і зміг оцінити багато нюансів як на спортивному рівні, так і в житті. Наскільки я зрозумів, у побутовому плані Україна та Польща досить близькі, та й футбол у цих країнах схожий", – цитує Коррала офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, 25-річний Роберто є вихованцем Вальядоліда, за другу команду якого награв 102 поєдинки. Також виступав за Нумансію та Корону. В Україну приїхав на правах вільного агента.

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