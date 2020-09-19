"Ми чудово розуміємо, що наш майбутній суперник – один з найкращих футбольних клубів в Україні. Відповідно і налаштовуємось, готуємось. У нас буде подвійна мотивація, адже вийдемо на поле з командою, яка грає у Лізі чемпіонів.

Це шанс для кожного з нас проявити себе на високому рівні. Можливість довести, що ми – хороша команда з великими амбіціями, і те, що гра у поєдинку з Колосом – випадковість, але аж ніяк не закономірність для нас. Потрібно матчем у Києві виправдатись перед вболівальниками, перед керівництвом клубу і, перш за все, перед самими собою.

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Виходити на поле проти свого колишнього клубу – завжди додає великої мотивації. Можна сказати, що у першій команді Динамо я, по суті, не був. Можливо, хтось скаже, що це не моя команда. Втім, динамівську сферу я відчув, тренувався у ній, виступав за молодіжний склад. Досі підтримую хороші зв’язки зі своїми колишніми партнерами по команді. Є бажання вийти та проявити себе, показати на рівні УПЛ, що я можу. Дійсно, для мене це буде важливий матч", – розповів Романчук у коментарі офіційному сайту Львова.

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