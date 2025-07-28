Перехід нападника Уго Екітіке з Айнтрахта у Ліверпуль вже переписав футбольну історію.

Новачок "червоних" став найдорожчим гравцем в історії, який на момент трансферу ще не дебютував за свою національну збірну, інформує Transfermarkt.

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Ліверпуль заплатив Айнтрахту за Екітіке 95 млн євро. Це майже на 15 млн більше, ніж Челсі віддав Лестеру у 2022 році за іншого француза – Веслі Фофана.

Нагадаємо, минулого сезону Екітіке провів за Айнтрахт 48 матчів, оформивши 22 голи та 12 асистів. Якщо 23-річний форвард вдало розпочне у Ліверпулі, то цілком може розраховувати на дебютний виклик до збірної Франції. Найближчий матч "Ле бльо" проведуть 5 вересня проти України у відборі на ЧС-2026.

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