Новачок Ліверпуля Домінік Собослай розкрив ім'я нового капітана команди. Ним стане центральний захисник Вірджил ван Дейк, який провалив сезон 2022/23. У своєму Instagram угорський півзахисник опублікував під коментарем ван Дейка смайл із буквою "с", що означає символ капітана.

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Якщо все станеться саме так, ван Дейк стане першим повноправним нідерландським капітаном в історії "червоних". Раніше тільки один гравець із нідерландським паспортом одягав капітанську пов'язку на Анфілді, це – Дірк Куйт. Однак форвард не був повноправним капітаном, він виконував ці функції за відсутності Стівена Джеррарда.

Минулого сезону капітаном Ліверпуля був Джордан Хендерсон, котрий влітку вирішив продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Також команду покинув віце-капітан Джеймс Мілнер – він перебрався до Брайтона.

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