Джованні Леоні порвав передню хрестоподібну зв'язку і вибув на кілька місяців, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Це сталося в його дебютному матчі за "червоних" проти Саутгемптона в Кубку англійської ліги (2:1).

Повідомляється, що 18-річний італієць вибув щонайменше на кілька місяців. Він постарається повернутися до кінця сезону.

Нагадаємо, що влітку Ліверпуль шукав підкріплення для центру оборони і зупинив свій вибір на захиснику Парми. Втім, мерсисайдці також розглядали можливість підписання захисника Динамо Тараса Михавка.

