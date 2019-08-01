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Новачок Ліверпуля Елліот вибачився за відео, на якому нецензурно ображає Кейна

11:18 229 Читать на русском
Новачок Ліверпуля Елліот вибачився за відео, на якому нецензурно ображає Кейна
Харрі Кейн / Фото FA

Новоспечений хавбек Ліверпуля Харві Елліот не соромиться вибачитись за свою огидну поведінку.

В мережу потрапив відеоролик, на якому 16-річний Харві Елліот називає Харрі Кейна "Fu**ing mong" (Довбана дворняга) під час останнього фіналу Ліги чемпіонів.

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Нещодавно, юний талант підписав контракт з Ліверпулем і, схоже, саме цей факт змусив Харві попросити вибачення за свої слова.

"Хочу щиро попросити вибачення за будь-яку образу на відео з моєю участю, яке з'явилося в інтернеті. Відео було знято, коли я проводив час з друзями в приватній атмосфері та не було спрямоване проти когось конкретно, але я розумію, що мої дії були незрілими і безглуздими. Хочу підкреслити, що зміст відео не відображає того, яка я людина або як був вихований. Я щиро шкодую", – написав юний англієць в instagram.

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Теги
Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Харві Елліот Харві Елліот
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