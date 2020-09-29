У новоспеченого форварда іспанського клубу, схоже, будуть великі проблеми з законом.

22-річного форварда Лас-Пальмаса Жонатана Сілву Віейру, який нещодавно приєднався до клубу, звинувачують у зґвалтуванні, інформує Mundo Deportivo з посиланням на газету Canarias7. Його вже затримали правоохоронці.

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Іспанські ЗМІ повідомляють, що інцидент стався в готелі, в якому Жонатан зупинився зі своєю подругою. Сусіди поскаржилися на шум і крики з номера, пізніше викликали представників правоохоронних органів. Наразі немає жодних офіційний заяв ні від Сілви, ні від клубу.

Зауважимо, Жонатан Сілва Віейра – вихованець бразильського клубу Нова-Ігуасу. У 2019 році він перейшов у Ботафого, а потім в Альмерію. Тиждень тому Лас-Пальмас оголосив про оренду гравця.

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