Ельче, який за підсумками минулого сезону піднявся до Ла Ліги, завершив два досить цікавих трансфери.

Ельче у своїх соцмережах повідомив про підписання одразу двох нападників – Рафаеля Міра та Андре Сілви.

Мір, який замінив Романа Яремчука у Валенсії, перебрався до Ельче зі Севільї на правах оренди до кінця сезону. А от Андре Сілва став гравцем "зелено-білих" на повноцінній основі – РБ Лейпциг отримав за нього сміховинний 1 мільйон євро. Контракт розрахований на один сезон з опцією продовження ще на один.

Додамо, що обидва нападники посередньо провели минулу кампанію. У Рафи Міра – 22 матчі, 2 голи і 2 асисти за Валенсію, а в Андре Сілви – 2 голи та 3 асисти в 23 іграх за РБ Лейпциг.

Bienvenido al Elche Club de Fútbol, ?????́ ?? ?????. pic.twitter.com/s4nieA22lF — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 18, 2025