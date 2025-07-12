Касорла, якому скоро виповниться 41 рік, продовжив свій контракт з Ов'єдо ще на один сезон. Про це клуб оголосив у суботу, 12 липня, на своєму офіційному сайті. Він повернеться в елітний дивізіон Іспанії в складі команди, яка не грала в Ла Лізі 24 роки.

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У минулому сезоні Касорла забив 5 голів і оформив 5 гольових передач. Відзначимо, що міська рада перебуває в процесі перейменування площі Пласа Америка, де вболівальники Ов'єдо збираються, щоб відсвяткувати успіхи, в площу Санті Касорли.

За свою кар'єру хавбек двічі вигравав Євро з Іспанією і двічі ставав чемпіоном Катару з Аль-Саддом. Він також виграв два Кубки Англії і два Кубки ліги з Арсеналом.