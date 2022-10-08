"Я щасливий, що став футболістом Кривбаса. Команда прийняла добре. Налаштовуюсь на роботу, аби допомогти моїй новій команді виконати поставлені завдання. Знав, що Кривбас цікавиться мною. Знав, що Юрій Вернидуб хоче бачити мене у своїй команді. Ми разом працювали у Шерифі. Тому я тут. Так, його запрошення – вирішальний аргумент у цьому переході. Мені імпонує філософія гри Юрія Миколайовича.

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Мені подобається як забивати, так і асистувати партнерам. Головне – приносити команді користь та допомагати перемагати. Буду віддаватись на полі заради Кривбаса на всі сто. Все супер. Хороший колектив, гарні умови для тренувань. У Кривому Розі усі доброзичливі та щирі. Мені все подобається", – розповів Капіч у коментарі офіційному сайту Кривбаса.

У сезоні 2020/21 Капіч перебував в оренді у Шерифі. Під керівництвом Вернидуба Ріфет провів 18 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Хавбек є 2-разовим чемпіоном Молдови, чемпіоном Боснії і Герцеговини, володарем Кубка Боснії і Герцеговини.

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