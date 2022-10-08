Новачок Кривбаса радий возз'єднанню з Вернидубом – він вже співпрацював з фахівцем за кордоном
Півзахисник Кривбаса Ріфет Капіч поділився емоціями від переходу в криворізький клуб.
"Я щасливий, що став футболістом Кривбаса. Команда прийняла добре. Налаштовуюсь на роботу, аби допомогти моїй новій команді виконати поставлені завдання. Знав, що Кривбас цікавиться мною. Знав, що Юрій Вернидуб хоче бачити мене у своїй команді. Ми разом працювали у Шерифі. Тому я тут. Так, його запрошення – вирішальний аргумент у цьому переході. Мені імпонує філософія гри Юрія Миколайовича.
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Мені подобається як забивати, так і асистувати партнерам. Головне – приносити команді користь та допомагати перемагати. Буду віддаватись на полі заради Кривбаса на всі сто. Все супер. Хороший колектив, гарні умови для тренувань. У Кривому Розі усі доброзичливі та щирі. Мені все подобається", – розповів Капіч у коментарі офіційному сайту Кривбаса.
У сезоні 2020/21 Капіч перебував в оренді у Шерифі. Під керівництвом Вернидуба Ріфет провів 18 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Хавбек є 2-разовим чемпіоном Молдови, чемпіоном Боснії і Герцеговини, володарем Кубка Боснії і Герцеговини.