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Новачок Карпат Мартінс сподівається забити у матчі з Динамо

18:31 153 Читать на русском
Новачок Карпат Мартінс сподівається забити у матчі з Динамо
Марвін Мартінс / фото: ФК Карпати

Захисник Карпат Марвін Мартінс поділився очікуваннями від матчу 1-го туру УПЛ з київським Динамо.

 

"Починаємо сезон матчем проти Динамо. Матч буде нелегким, але сподіваємося взяти очки. Потім ще з Шахтарем зустрінеться на виїзді, що не менш складно.

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Я не бачив повністю матч за Суперкубок України, але на матеріалі цієї зустрічі проаналізували суперника.

Думаю, кияни гратимуть першим номером. Ми зосередимося на захисті і будемо шукати моменти в контратаках і на стандартах.

У контрольних матчах мені вдавалося результативно підключатися до атак. Сподіваюся, так станеться і з Динамо", – сказав Мартінс в ефірі "Футбол NEWS".

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