"Трохи знав про український футбол, оскільки Хорхе Карраскаль, який раніше грав у Карпатах, був моїм другом у Рівер Плейт. Він сказав, що футбол тут на дуже хорошому рівні, і в перспективі є можливість потрапити в сильніший чемпіонат. Також він говорив, що у Львові комфортно жити.

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Чи знайомий з іншим новачком – Жилмаром Боліваром? У Колумбії ми грали за різні команди – він за Атлетіко Насьйональ, а я за Академію Креспо. Подружилися ми вже тут, в Україні. Хто більше імпонує – Шахтар чи Динамо? Мені більше подобається Шахтар. У них багато бразильців, мені імпонує їхній стиль гри", – поділився Балсейро у коментарі FanDay.

Додамо, що 19-річний півзахисник протягом чотирьох місяців перебуває у розташуванні галицьких Карпат. Однак про підписання Дувана Балсейро стало відомо лише минулого тижня.

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