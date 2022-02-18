Новачок Фіорентини зухвало облизувався на журналістку – відео стало вірусним
13:34 - Читать на русском
Бразильський форвард Артур Кабрал розпочав італійську кар'єру з дивного епізоду.
Кабрал на пресконференції не зміг встояти перед красою Росселли Петрілло. Поки клубна журналістка готувала старт події, бразилець подавав неоднозначні сигнали.
Артур окинув Роселлу оцінювальним поглядом, висолопив язик і прикусив нижню губу. Відео стало вірусним у мережі. З Кабрала вже кепкують.
23-річний форвард взимку перейшов з Базеля у Фіорентину за 15 млн євро. Кабрала підписали на заміну Влаховічу. Він встиг зіграти за "фіалок" дві матчі та відзначитися асистом.
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