Кабрал на пресконференції не зміг встояти перед красою Росселли Петрілло. Поки клубна журналістка готувала старт події, бразилець подавав неоднозначні сигнали.

Артур окинув Роселлу оцінювальним поглядом, висолопив язик і прикусив нижню губу. Відео стало вірусним у мережі. З Кабрала вже кепкують.

23-річний форвард взимку перейшов з Базеля у Фіорентину за 15 млн євро. Кабрала підписали на заміну Влаховічу. Він встиг зіграти за "фіалок" дві матчі та відзначитися асистом.