Тарік Лемпті порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна в матчі 4-го туру Серії А проти Комо (1:2). Він успішно переніс операцію, інформує офіційний сайт "віоли".

Лемпті негайно приступить до реабілітації, яка триватиме від чотирьох до п'яти місяців. Таким чином, якщо все складеться вдало, Тарік повернеться на поле вже в січні.

Минулого літа Лемпті перейшов з Брайтона до Фіорентини за 6 млн євро.

