"Думаю, що це добре для мене та для нього. Ми будемо розвиватися і працювати кожен день, щоб заслужити місце в основі. Миколенко хороший футболіст. Коли працюєш із хорошими футболістами, це добре для тебе.

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Я добре працюю із м'ячем, мені подобається, коли в мене м'яч. Я люблю атакувати та вести команду вперед. Але мені також подобається працювати у відборі", – розповів Вінагре в коментарі прес-службі Евертона.

До слова, для 23-річного португальця це вже друга спроба закріпитися в АПЛ. Раніше Вінагре захищав кольори Вулверхемптона, за який відіграв 70 матчів (3 голи, 2 асисти).

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