Новачок Динамо зізнався, що перебуває у гіршій формі, ніж партнери: "Команда більше готова, ніж я"
Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський поділився думками щодо своєї форми, порівнявши її із новими партнерами.
"Трішки важкувато, бо команда більше готова, ніж я. Буду потроху їх наздоганяти, щоб кондиції були такі самі, як і у всіх.
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Чим відрізняються тренування в Динамо та в СК Дніпро-1? Тут все більш інтенсивно. Бігати багато треба. Потрохи входжу у режим, і буде все добре", – поділився Рубчинський у коментарі YouTube-каналу Динамо.
Нагадаємо, 22-річний хавбек підписав з киянами контракт терміном на чотири сезони. Рубчинський – вихованець Дніпра. У структурі СК Дніпро-1 з 2019 року. Виступав в оренді у Нікополі. З літа 2022-го – твердий гравець основи і один з лідерів дніпрян. Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.
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