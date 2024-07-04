"Трішки важкувато, бо команда більше готова, ніж я. Буду потроху їх наздоганяти, щоб кондиції були такі самі, як і у всіх.

Динамо оголосило про підписання лідера СК Дніпро-1

Чим відрізняються тренування в Динамо та в СК Дніпро-1? Тут все більш інтенсивно. Бігати багато треба. Потрохи входжу у режим, і буде все добре", – поділився Рубчинський у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, 22-річний хавбек підписав з киянами контракт терміном на чотири сезони. Рубчинський – вихованець Дніпра. У структурі СК Дніпро-1 з 2019 року. Виступав в оренді у Нікополі. З літа 2022-го – твердий гравець основи і один з лідерів дніпрян. Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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