Владислав Бленуце, який нещодавно перейшов у київське Динамо, не соромився своєї любові до Росії.

Українські вболівальники з'ясували дуже неприємні факти з біографії новоспеченого форварда Динамо Владислава Бленуце.

Динамо виставило 50 мільйонів клаусули для заміни Ваната – зарплата новачка та вартість драматичного трансферу

В соцмережі X опублікували скріншоти репостів румунського нападника у TikTok. Там не тільки милування російським співаком Валерієм Меладзе та групою ВІА Гра, серіалом "Бригада", але навіть відео гидотних висловлювань кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова про владу Молдови, уродженцем якої є Владислав. Всі репости датовані вже після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Бленуце не приховує захоплення Росією, адже його дідусь є росіянином. Повідомляється, що сам футболіст раніше навіть міг перебратися в Крилья Совєтов.

Здається, що скаути та керівництво київського Динамо зовсім не перевіряли політичну позицію свого коштовного новачка.

Репости новачка ФК "Динамо" Київ Владислава Бленуце у тік-тоці???



Репости соловйоба, "бригади", пацанські цитатки і купа вати в голові. pic.twitter.com/yPLLJoVkzh — Василь Стус (@v_stus) September 3, 2025

Динамо знищило Полісся – новачок збірної феєрить після виклику Реброва, дубль Буяльського, Герреро забив, дебют Велетня