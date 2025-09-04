Новачок Динамо виявився любителем "руского міра" – репостив Соловйова та хотів перейти в клуб з РФ
Владислав Бленуце, який нещодавно перейшов у київське Динамо, не соромився своєї любові до Росії.
Українські вболівальники з'ясували дуже неприємні факти з біографії новоспеченого форварда Динамо Владислава Бленуце.
В соцмережі X опублікували скріншоти репостів румунського нападника у TikTok. Там не тільки милування російським співаком Валерієм Меладзе та групою ВІА Гра, серіалом "Бригада", але навіть відео гидотних висловлювань кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова про владу Молдови, уродженцем якої є Владислав. Всі репости датовані вже після початку повномасштабної війни РФ проти України.
Бленуце не приховує захоплення Росією, адже його дідусь є росіянином. Повідомляється, що сам футболіст раніше навіть міг перебратися в Крилья Совєтов.
Здається, що скаути та керівництво київського Динамо зовсім не перевіряли політичну позицію свого коштовного новачка.
