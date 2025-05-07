"Мені тут все дуже подобається. Дуже хороші враження від самої команди. Я хотів би тут залишитися якнайдовше.

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського вінгера

Український футбол? Якщо порівнювати з тими чемпіонатами, де я пограв найбільше – Мальти, Австралії, то тут в Україні більш високий рівень в плані організації, дисципліни. Український футбол у цьому плані ближче до португальського.

Я дивився багато матчів по телевізору, але поки не був присутній на жодному матчі. Але я вже маю враження про рівень українського футболу. Мені він подобається значно більше, ніж у чемпіонатах, де я виступав раніше", – розповів Торрес у інтерв’ю пресслужбі Динамо.

25-річний колумбієць також пояснив свою ігрову позицію на полі. Він зізнався, що йому у принципі байдуже, де саме в атаці грати.

"Найкомфортніше почуваю себе на позиції правого вінгера, однак для мене не проблема зіграти і на лівому фланзі. Можу зіграти на будь-якій позиції в атаці", – додав Анхель.

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