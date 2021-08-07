Чемпіонат України U-19 2021/22, 3-й тур

Зоря – Динамо – 2:4

Голи: Вирич, 19, Алефіренко, 58 – К. Попов, 9, Н. Волошин, 34, Царенко, 50, 78

Перший тайм завершився перемогою Динамо – Кирило Попов головою замкнув подачу Назарія Волошина зі штрафного. Вирич вирівняв положення, переправивши м'яч у ворота після удару Тузенка у стійку, але Волошин до кінця першої половини знову вивів киян вперед.

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У перерві Самба Діалло замінив Попова і одразу приніс результат. Сенегалець пасом з лівого флангу знайшов Царенка у центрі, якому ніхто не завадив розстріляти ворота суперника. Алефіренко та Волошин обмінялись влучаннями у каркас ударами зі штрафних. Перший зумів скоротити відставання на 58 хвилині, вигравши верхову боротьбу в штрафному динамівців.

Крапку в зустрічі поставив той таки Царенко, який реалізував вихід віч-на-віч з воротарем після другого асисту Діалло. Самба міг віддати ще дві результативні передачі, проте Філатов та Уваров не змогли забити після його пасів.

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