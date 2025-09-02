"Я дуже радий, що приїхав сюди. Я гадаю, що Динамо Київ – це той клуб, за який кожен гравець має за честь виступати. Я не боюся жодних викликів, тому, повторюсь, я дуже радий, що я тут. Коли я ще був дуже маленьким, я спостерігав за матчами Ліги чемпіонів. Пам'ятаю, Динамо грало проти Арсенала. Тоді я подумав, що я хочу одного дня грати за цей клуб. Уже тоді я розумів, що це одна з найбільших команд в Україні. І з того часу я дуже хотів зіграти за неї. І зараз моя мрія стала реальністю.

Динамо офіційно підписало першого літнього новачка

Як зважився на перехід до бразильського Фламенго? Я встиг три роки пограти у місцевому чемпіонаті до того, як отримав пропозицію з Бразилії від одного з найвеличніших місцевих клубів – Фламенго. Звичайно, що молоді таланти зазвичай розглядають Бразилію як хороший трамплін до потрапляння до європейських топ-клубів, серед яких, безперечно, і київське Динамо.

На якій позиції грати найкомфортніше? Я точно не той гравець, який буде вирішувати, на які позиції грати і яку роль виконувати. Для цього є головний тренер та його асистенти. Але якщо говорити про мої вподобання, то мені подобається грати на фланзі атаки, можу зіграти як зліва, так і справа. Щодо моїх сильних сторін, то це швидкість – її я полюбляю використовувати для створення моментів для партнерів.

Найсильніші сторони? Насправді не існує ідеальних футболістів, і мені також потрібно покращувати кожен аспект своєї гри. Це не говорить про те, що я поганий футболіст. Я просто гадаю, що кожному футболісту є над чим працювати і вдосконалювати будь-яку навичку. Щодо моїх сильних сторін гри – це стовідсотково дріблінг, я дуже легко обігрую суперників, так само в мене прекрасна швидкість, вона фантастична. І спробуйте відібрати в мене м'яч. Я фізично міцний гравець і просто так мене від м'яча не відтіснити", – цитує Огундану офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Шола розпочинав кар’єру на батьківщині, виступав за Ремо Старз та перейшов у Фламенго, де двічі вигравав Копа Лібертадорес U-20 і Under-20 Intercontinental Cup, ставши MVP турніру 2025 року. Його трансфер обійшовся Динамо у 200 тисяч євро плюс 50% від майбутнього перепродажу гравця.

