Півзахисник Мехді Ель Хамішлі, якого нещодавно дозаявили кияни на УПЛ, мав не один варіант продовження кар'єри.

18-річний хавбек перед трансфером у Динамо отримував пропозиції від Малаги й академії Тоттенхема, стверджує ТаТоТаке.

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Ель Хамішлі також вирушав на перегляд в Шахтар, а пізніше – в Зорю. Донеччани не підписали марокканця, адже не дочекались рішення голови селекційної служби Жозе Боту. Луганці ж пропонували Мехді тренуватись з колективом U-19, але представник футболіста хотів, щоб той був у першій команді.

Зрештою, півзахисник опинився в Києві з допомогою Вадима Шаблія, підписавши з "біло-синіми" контракт на три роки. Зараз він перебуває у таборі киян U-19. Динамо поки що офіційно не підтвердило трансфер.

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