Новачок Динамо Каргбо розповів про свої амбіції у київському клубі

Бельгійський новачок київського Динамо Ібрагім Каргбо поспілкувався з уболівальниками на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Я сподіваюсь, моя перша гра за новий клуб відбудеться вже після паузи. А гратиму я за головну команду чи U-21 залежить від моєї форми і тренувань. Моя улюблена позиція на полі – позиція дев’ятого номера.

Динамо сильна команда, я багато чув про неї до свого переходу. Я впевнений, що Динамо переможе Лугано. Чи є вже у мене найкращий друг? Ми всі в Динамо одна сім’я.

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Мені подобається Київ, це гарне місце. Щодо амбіцій – то я сподіваюсь виграти чемпіонат зі своєю командою, а загалом мрію провести успішну кар’єру.

Мій футбольний кумир – Дідьє Дрогба, але найкращий гравець у світі, звісно ж Мессі. Відповідно, вибираючи між Барселоною і Реалом, я оберу каталонський клуб.

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Що б я обрав: забити дуже важливий гол або дуже гарний? Важливий гол, але він буде гарним", – написав Каргбо на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 19-річний форвард перейшов у Динамо на початку грудня безкоштовно. Його угода зі столичним клубом розрахована на 3,5 роки. Попереднім його клубом був бельгійський Льєрс, за який Каргбо, виступаючи на правах оренди, зіграв 10 матчів і забив 2 голи у третій за силою лізі Бельгії. Окрім того, Каргбо регулярно отримує виклики у збірну Бельгії U-19, за яку встиг відіграти сім матчів і відзначитися одним голом.

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