Новачок Динамо Де Пена: Я перший уругваєць в історії клубу, і це велика честь

Новачок Динамо Карлос Де Пена дав перший коментар після підписання контракту з київським клубом.

"Дуже щасливий бути тут і стати гравцем цього великого клубу, відомого у всьому світі. Всі знають Динамо як одного з грандів українського футболу і регулярного учасника єврокубків. Це великий крок у моїй кар’єрі. Я перший уругваєць в історії клубу, і це окремо велика честь. Звичайно, я зроблю усе можливе, щоб допомогти команді досягти найвищих цілей.

Динамо офіційно підписало Де Пену

Моє головне завдання на полі – забивати та асистувати партнерам, оскільки я атакувальний хавбек. Я лівоногий, можу грати як чистого півзахисника, так і вінгера.

Чому обрав 14-й номер? Перш за все, він мені подобається. Я раніше грав під 16 номером, проте тут він зайнятий. Тож я з радістю взяв 14, хоча раніше ніколи під ним не виступав.

Вивчення мови – це неодмінний знак поваги до країни, в якій виступаєш. Вже знаю базові слова – "привіт", "дякую", "дуже радий", "доброго дня", "будь ласка". Також вже можу сказати і такі слова як "двері", "стіл" та "ключі". Вивчення мови допоможе мені швидше адаптуватися і звикнути до життя в Україні.

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Завжди відчуваються зміни, коли переїздиш до іншого чемпіонату, і це стосується будь-якої ліги. Але я зроблю все можливе, щоб допомогти Динамо. В першу чергу, зменшити відставання у чемпіонаті від першого місця. Знаю, що у нас попереду визначні матчі. І в подальшому я старанно працюватиму, щоб команда досягала лише найвищих цілей", – розповів Де Пена в коментарі офіційному сайту Динамо.