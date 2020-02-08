Беніто після підписання контракту з Динамо приєднався до молодіжної команди киян

Нігерієць Беніто, який вчора підписав контракт з київським Динамо, невдовзі розпочне роботу у складі "біло-синіх".

Молодіжна команда Динамо під керівництвом Юрія Мороза продовжує підготовку до поновлення сезону на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Сьогодні кияни провели чергове тренування.

Динамо офіційно оголосило про перехід Беніто

Також прес-служба Динамо повідомила, що у розташування молодіжної команди прибув новачок "біло-синіх" – вінгер Беніто.

Нагадаємо, контракт з 21-річним нігерійцем розрахований до завершення сезону 2022/23. Він приєднався до Динамо на правах вільного агента, а останнім його клубом був російський Тамбов.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову