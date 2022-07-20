Рафінья дуже радий першій грі у футболці Барселони і з нетерпінням очікує на Класіко проти Реала.

"Дуже радий забити свій перший гол. Хороша гра, саме це ми і намагаємось показувати. Я дуже радий, сподіваюся продовжити. Влитися у гру Барси не так складно, адже система сприяє нашим індивідуальним навичкам.

Барселона остаточно оформила трансфер Лєвандовскі та розсекретила суму компенсації

Наступна гра проти Реала? Завжди хочеться забити супернику такого рівня, а якщо це Класіко, то тим більше. Найголовніше – це перемога. Для мене ми кращі за Реал", – цитує Рафінью Marca.

Нагадаємо, наразі бразилець є найдорожчим літнім новачком Барселони. Каталонці заплатили Лідсу 55 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами.

Барселона розбила клуб Бекхема з рахунком 6:0 – Рафінья оформив гол та 2 асисти за тайм