Новачок Барселони магічним фінтом роздягнув оборону Луго – Кравець виконав роль статиста

Лас-Пальмас на власному полі мінімально обіграв Луго в матчі 34-го туру Сегунди.

Сегунда, 34 тур

Лас-Пальмас – Луго – 1:0

Гол: Кастро, 74

Окрасою поєдинку стали дії юного хавбека господарів – Перді. Гравець, права на якого належать Барселоні, буквально роздягнув усю оборону Луго одним фінтом. Українець Василь Кравець перебував біля витоків цієї атаки, не зумівши перервати пас на Педрі.

Бутко без Костевича допоміг Леху виграти центральний матч туру – партнер українців створив шедевр

17-річний іспанець ефектно розібрався з партнером Кравця і прострілив у центр воротарського, де передачу замкнув Кастро. До слова, Барселона придбала юного таланта за 5 млн євро влітку 2019 і залишила його в Лас-Пальмасі.

Додамо, Василь Кравець розпочав звітний матч у запасі Луго і з'явився на полі в середині другого тайму. Проте, це не допомогло команді українця уникнути поразки. Заради справедливості зазначимо, що всю другу половину гри "лугуньо" провели в меншості через вилучення Кампабадаля перед свистком на перерву.

11 гарантованих "придбань" Барселони: каталонці мають привілей, Почеттіно як ключ до зірок, містичний слід Динамо