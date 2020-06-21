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Новачок Барселони магічним фінтом роздягнув оборону Луго – Кравець виконав роль статиста

00:27 - Читать на русском
Новачок Барселони магічним фінтом роздягнув оборону Луго – Кравець виконав роль статиста
Кравец проти Педрі / фото: La Liga

Лас-Пальмас на власному полі мінімально обіграв Луго в матчі 34-го туру Сегунди.

Сегунда, 34 тур

Лас-Пальмас – Луго – 1:0

Гол: Кастро, 74

Окрасою поєдинку стали дії юного хавбека господарів – Перді. Гравець, права на якого належать Барселоні, буквально роздягнув усю оборону Луго одним фінтом. Українець Василь Кравець перебував біля витоків цієї атаки, не зумівши перервати пас на Педрі.

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17-річний іспанець ефектно розібрався з партнером Кравця і прострілив у центр воротарського, де передачу замкнув Кастро. До слова, Барселона придбала юного таланта за 5 млн євро влітку 2019 і залишила його в Лас-Пальмасі.

Додамо, Василь Кравець розпочав звітний матч у запасі Луго і з'явився на полі в середині другого тайму. Проте, це не допомогло команді українця уникнути поразки. Заради справедливості зазначимо, що всю другу половину гри "лугуньо" провели в меншості через вилучення Кампабадаля перед свистком на перерву.

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Теги
Відеоновини Василь Василь Кравець Іспанія Лас-Пальмас Лас-Пальмас Луго Луго Сегунда Українці за кордоном Педрі
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