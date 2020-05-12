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Новачок Барселони інфікований коронавірусом – він опинився в клубі дещо випадково

15:27 493 Читать на русском
Новачок Барселони інфікований коронавірусом – він опинився в клубі дещо випадково
Матеус Фернандес / Ла Ліга

Півзахисник Матеус Фернандес Сікейра став черговим футболістом, який підхопив COVID-19.

Одним із гравців Ла Ліги, яким діагностували COVID-19, став Матеус Фернандес Сікейра, який виступає за Вальядолід на правах оренди з Барселони. 21-річний бразилець був ізольований та змушений пройти карантин, інформує Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Матеус Фернандес опинився у Барселоні дещо випадково, позаяк каталонці спочатку планували переглянути іншого гравця Палмейраса – екс-динамівця Дуду. Півзахисник у січні цього року обійшовся каталонцям у 7 млн євро, але був одразу відданий Вальядоліду в оренду. До слова, через паузу в чемпіонаті Іспанії Сікейра досі не дебютував за колишню команду Андрія Луніна. Влітку він повинен повернутися в Барселону.

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Теги
коронавірус Іспанія Барселона Барселона Матеус Фернандес Сікейра Матеус Фернандес Сікейра Вальядолід Вальядолід
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