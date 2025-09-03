Алекс Баена пропустив два стартові матчі Ла Ліги через м'язову травму і тепер йому загрожує тривала відсутність. Передбачалося, що Баена повернеться після перерви на матчі збірних, але цього не відбудеться. Атлетіко підтвердив, що гравцеві зробили операцію з видалення апендициту. Він був успішно прооперований у вівторок, 2 вересня.

Атлетіко оголосив про перехід кривдника України, який поховав мрію на фінал Євро

Операція пройшла за планом, і гравець почувається добре, але він залишиться в лікарні на найближчі кілька годин, чекаючи виписки, і очікує поліпшення стану, щоб повернутися до тренувань.

За даними Marca, відновлення Баени після операції займе близько чотирьох тижнів, що означає, що він оговтається на початку жовтня. Теоретично, він пропустить наступні шість матчів Атлетіко: проти Вільяреала, Мальорки, Райо Вальєкано і Реала в Ла Лізі, а також два стартові матчі чемпіонату проти Ліверпуля і Айнтрахта в Лізі чемпіонів.

Матч проти Реала запланований на останні вихідні вересня, тому Атлетіко може спробувати повернути Баена, щоб він був готовий до першого мадридського дербі сезону.

Атлетіко залишився без перемог у чемпіонаті попри гол з офсайду, Ов'єдо вперше за 24 роки виграв матч у Ла Лізі