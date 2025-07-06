Новачок Арсенала відверто розповів, чому переїхав до Лондона
6 липня 16:30 - Читати іншою мовою
Півзахисник Арсенала Мартін Субіменді дав перший коментар після переходу до лондонського клубу.
"Це величезний момент у моїй кар'єрі. Це крок, який я шукав і який хотів зробити. Як тільки ступаєш сюди, розумієш, наскільки великий цей клуб і ця команда.
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Я націлився на Арсенал, тому що їхній стиль гри мені добре підходить. Вони показали свій потенціал нещодавно, і найкраще ще попереду", – цитує іспанця офіційний сайт "канонірів".
Мартін Субіменді виступатиме у складі Арсенала під 36 номером.
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