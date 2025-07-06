"Це величезний момент у моїй кар'єрі. Це крок, який я шукав і який хотів зробити. Як тільки ступаєш сюди, розумієш, наскільки великий цей клуб і ця команда.

Арсенал офіційно домучив трансфер Субіменді – "каноніри" навмисно переплатили 6 мільйонів за чемпіона Європи

Я націлився на Арсенал, тому що їхній стиль гри мені добре підходить. Вони показали свій потенціал нещодавно, і найкраще ще попереду", – цитує іспанця офіційний сайт "канонірів".

Мартін Субіменді виступатиме у складі Арсенала під 36 номером.

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