Новачок Арсенала-Київ Ларін розповів про період кар'єри в Болгарії

Захисник Арсенала-Київ Олексій Ларін пригадав етап кар'єри в болгарському Дунаві.

"У мене в травні закінчився контракт з болгарським Дунавом. Після цього я очікував пропозицію, і ось коли В'ячеслав Вікторович Грозний прийняв Арсенал, я приїхав на перегляд, після чого підписав контракт.

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Повернувся в Україну так як відчував ще за кордоном ностальгію, хоча менталітет в Болгарії схожий на наш, як і мова має щось спільне.

Думаю, що болгарський етап кар'єри точно пішов мені на користь. Я там більше відчув дорослий футбол, тому що до цього грав тільки на молодіжному рівні. Крім цього, багато в плані досвіду дало те, що довелося вийти із зони комфорту, жити в чужій країні з іншими традиціями.

Умови в Дунаві були скромнішими, ніж у Дніпрі, і загалом можна порівняти з Арсеналом.

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Можливо я трохи пересидів у дублі Дніпра. Я потрапив у період, коли Мирон Маркевич очолив команду, потім пішов, а потім сталась криза, борги, почали омолоджувати склад. Так, вважаю, що дещо затримався в молодіжці. З хлопцями з тієї команди підтримую стосунки, тим більше, що зараз у київському клубі грають Данило Карась, Юрій Вакулко і Денис Баланюк.

Що стосується першочергових цілей, то я хочу закріпитися в Арсеналі і проявити себе з найкращої сторони", – цитує Ларіна офіційний сайт Арсенала-Київ.