Черговим підписанням "лісників" став атакувальний хавбек Морган Гіббс-Вайт з Вулверхемптона. Новачок отримав контракт на 5 років і футболку з номером 10, інформує офіційний сайт клубу.

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Раніше інсайдери розкрили фінансові подробиці угоди. Форест уже заплатив рекордні для себе 25 мільйонів фунтів, але з бонусами заробіток Вулверхемптона може вирости до вражаючих 42,5 млн фунтів. Цікаво, що 22-річний Гіббс-Вайт ніколи не був важливим гравцем "вовків", а минулий сезон взагалі відіграв у оренді за Шеффілд Юнайтед (13+10 у 40 матчах).

Загалом Ноттінгем Форест влітку підсилився вже 16 гравцями на суму близько 150 млн євро. Команда Стіва Купера розпочала сезон з поразки Ньюкаслу (0:2) і перемоги над Вест Хемом (1:0).

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