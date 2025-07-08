Кілька днів тому Атлетіко повідомив про прощання з Рейнілду Мандавою на правах вільного агента. Захисник збірної Мозамбіку був без клубу недовго – у вівторок, 8 липня, Сандерленд оголосив про його підписання. Повідомляється, що контракт розрахований на 2 сезони.

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"Це мрія, що стала реальністю, тому що я завжди прагнув грати в Прем'єр-лізі, і я з нетерпінням чекаю можливості грати за такий історичний клуб, як Сандерленд. Я з нетерпінням чекаю можливості познайомитися з командою, боротися і віддати все заради клубу. Я хочу допомагати, надихати своїх товаришів по команді і передавати свій досвід в роздягальні. Перш за все, я хочу робити людей щасливими, і я зроблю все, щоб все так і було", – зазначив Рейнілду.

Він став четвертим літнім новачком Сандерленда, який повернувся в АПЛ після восьмирічної відсутності.